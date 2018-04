Desde Santa Fe.

El 31 de marzo, Mauricio Macri tenía que acordar con Miguel Lifschitz "el monto y la forma de pago" de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por los 50 mil millones de pesos que la Nación le debe a Santa Fe y no cumplió. El ministro de Economía Gonzalo Saglione extendió de oficio ese plazo hasta el 15 de abril y tampoco cumplió. La morosidad escandalizó esta semana a la Cámara de Diputados, que le preguntó al gobernador qué va a hacer ante el retraso del gobierno nacional, en un pedido de informes que se votó sobre tablas. Una de las autoras del proyecto, la diputada del Frente Social y Popular Mercedes Meier consideró "lamentable" la "obediencia" de Lifschitz ante los reiterados incumplimientos de Macri y le pidió al mandatario que denuncie el Consenso Fiscal que firmó en noviembre en la Casa Rosada y ejecute el fallo de la Corte. "Macri no cumplió, una razón más para que Santa Fe renuncie al pacto fiscal", reclamó la legisladora.

El pedido de informes a Lifschitz se aprobó en la sesión del jueves, sin debate. Meier informó que su proyecto se había agrupado con otros dos de sus colegas Fabián Pablo Oliver (UCR), Gabriel Real (PDP) y Patricia Chialvo (PJ). Meier preguntó "si el Poder Ejecutivo entiende que el acuerdo -como llamó al supuesto plan de pago de los 50 mil millones- lo debe remitir a la Legislatura para que sea ratificado o rectificado". Ella entiende que sí.

Lifschitz firmó el Consenso Fiscal porque Macri aceptó una cláusula que lo obligaba a acordar un plan de pago de la deuda con Santa Fe "antes" del 31 de marzo. No cumplió. El ministro Saglione extendió ese plazo de oficio, y Macri tampoco cumplió. La situación escandalizó a la diputada Meier, quien ahora integra un interbloque de izquierda con su colega Carlos Del Frade y los socialistas disidentes Rubén Giustiniani y Silvia Augsburguer. "La Legislatura debería dar por tierra con el acuerdo" Lifschitz-Macri, dijo la diputada.

Lifschitz "cumplió con lamentable obediencia las políticas macristas sólo por la promesa de pago de la deuda. No hay información de que esto haya sucedido y por lo tanto tenemos más motivos para pedirle al gobernador que retire su firma" del Consenso Fiscal y ejecute la sentencia de la Corte. En realidad, el que no quiere ejecutar el fallo es el ministro Saglione. "El Plan B que queremos evitar es volver a la Corte. Si procediéramos de ese modo, sería una señal muy negativa. Esperemos que no suceda", confesó.

A juicio de Meier, Lifschitz debería hacer lo mismo que sus colegas de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien no firmó el Consenso Fiscal y demandó la ejecución de la sentencia -similar a la de Santa Fe- ante la Corte y de La Pampa, Carlos Verna, que firmó el pacto, pero ante el incumplimiento de Macri, retiró su firma. Y en el caso de Santa Fe, la Legislatura debería derogar "la ley de adhesión" al Pacto Fiscal que en Diputados se aprobó en una sesión bochornosa.

"Queremos saber si Macri cumplió el compromiso de fijar el monto de la deuda con Santa Fe y la forma de pago", señaló Meier. Los "efectos" del Consenso Fiscal firmado por Lifschitz "no fueron inocuos en la provincia: tarifazos, techo a las paritarias estatales y reducción de la recaudación provincial por quita de ingresos brutos, fueron solo algunas de sus consecuencias más visibles".