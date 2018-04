Duro cuestionamiento de Melconian a la política macroeconómica de Cambiemos

"El 15 por ciento de inflación no existe"

El ex presidente del Banco Nación afirmó que el sector privado sabe que la meta inflacionaria pregonada por el Gobierno no es posible de alcanzar, y que eso le genera a Cambiemos un costo de credibilidad. "No se está diciendo la verdad", subrayó.