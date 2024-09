A nueve meses de su asunción, las consecuencias de las políticas económicas de Javier Milei empiezan a sentirse cada vez con mayor intensidad. Cuando se mira qué hay detrás de las ideas abstractas de ajuste, recesión y motosierra se encuentran historias como las de Gastón Chielli, el dueño de una pizzería que pasó de vender 4 mil unidades por mes a no poder pagarles a sus empleados debido a la suba sin precedentes de las tarifas.



Entrevistado por la 750, el dueño de Mundo Pizza, un local chico ubicado en la localidad de Boulogne, en el norte del conurbano bonaerense, se manifestó desencajado. Así, el comerciante pintó el panorama que vive por estos días: “Esto es un desastre. En particular y en general. No tenemos solución. Nos están pasando cosas raras", comentó.

Chielli empezó con su local 17 años atrás. Así fue creciendo y llegó a su mejor momento en 2013. A partir de ahí, años buenos y malos, pero —aclara— nunca nada como lo que le está tocando vivir.



“No puede ser que de vender 4 mil pizzas por mes, que es mucho para una pizzería de barrio, pase a vender 900. Somos diez personas acá. No sabemos para dónde disparar. Vendemos un cuarto. Yo no puedo mandar a la gente a la calle, ¿qué hago? Esto es desastroso”, se lamentó.

Pero el dramático relato no termina en el consumo: “Y ni cuento las tarifas. Es una cosa que no tiene precedentes. Una locura lo que estamos viviendo. De agua me estaban viniendo 500 mil pesos hace dos meses. El mes pasado vinieron 650 y ahora, 1 millón”.

“No se los pago más. No le pago más al Gobierno. Que venga, que corte, que hagan lo que tengan que hacer. No lo puedo pagar. Hagan lo que tengan que hacer, pero no le voy a pagar más impuestos a este Gobierno. Nos están arruinando. Nos están dejando en la calle. No sé para donde carajo disparar”, se descargó.

Y añadió: “A los empleados les tengo que pagar en dos veces por culpa de estos crápulas. De luz pagaba 150 mil pesos y ahora, 380 mil. Estoy indignado. Haré lo que tenga que hacer, pero no les pago nunca más a mis empleados en dos meses. Así no se puede. Esto no se puede más”.