En medio de la puja con el Gobierno para conseguir quórum para sesionar en Diputados, la oposición sumó al temario de la convocatoria proyectos sobre la baja a las retenciones del complejo agro exportador –que reclaman varias provincias– para comprometer a los gobernadores a no pactar con la Casa Rosada el boicot a las sesiones pedidas para hoy. Además, hay otros temas que incomodan a Javier Milei: universidades, Garrahan y DNUs.

La incorporación de las retenciones fue realizada por el conglomerado radical encabezado por Democracia para Siempre, que convocó a la primera sesión prevista para el mediodía, donde también se buscará emplazar al oficialismo libertario para que se trate en comisiones los proyectos para el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica a raíz de la crítica situación en el Hospital Garrahan. Además, intentarán darle media sanción a la iniciativa que modifica el tratamiento parlamentario de los decretos del Ejecutivo que pone en jaque al Gobierno.

En tanto, la segunda sesión, que fue solicitada por Unión por la Patria y Encuentro Federal, propone derogar varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei con los que cercenó el derecho a huelga y disolvió o unificó distintos organismos del Estado. Es así que la falta de coordinación del arco opositor terminó en una doble convocatoria para hoy. Una debilidad que la Casa Rosada busca utilizar para boicotear las sesiones en la Cámara baja, mientras que con el mismo objetivo trataba de abrir ayer una negociación con los gobernadores, que sin distinción de signos políticos le reclaman al Gobierno el reparto de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y el porcentaje del Impuesto al Combustible destinado para obras viales que recauda y no utiliza. Sin embargo, el acuerdo fracasó porque la propuesta del Ejecutivo no conformó a las provincias.

Garrahan, universidades y DNU

Los radicales díscolos de DpS y sus excorreligionarios Julio Cobos y Natalia Sarapura, del bloque oficial de la UCR, y el monobloquista Mario Barletta, confiaron en que su temario podría convocar al grueso del arco opositor. Allí, se buscará emplazar a las comisiones para tratar el proyecto propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios y los estudiantes sobre el financiamiento de las universidades nacionales y las iniciativas para declarar la emergencia pediátrica y de las residencias, a partir del conflicto del Hospital Garrahan, que el oficialismo y sus socios políticos bloquean en la comisión de Presupuesto (que comanda el libertario José Luis Espert).

Uno de los puntos del temario, un proyecto con dictamen de comisión, que preocupa especialmente al Gobierno: la modificación del tratamiento legislativo de los decretos del Ejecutivo, que propone que los DNU pierdan vigencia con el rechazo de sólo una de las Cámaras del Congreso y no con el de las dos, como hasta ahora. Algo que Milei no quiere que prospere de ninguna manera, especialmente porque las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo en la ley Bases culminan el 8 de julio y ya no podrá tomar decisiones legislativas por decreto.

Por eso la Casa Rosada retomó su estrategia parlamentaria de pactar con los gobernadores dialoguistas el boicot a las sesiones de la Cámara baja. Una presión que empezó a hacerse sentir entre los propios miembros del bloque de DpS, que podría tener la deserción de los diputados que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Paralelamente, en EF tampoco podrían garantizar la presencia de los legisladores alineados con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Entre ambas bancadas buscaron una salida a la encerrona que empuja el Gobierno. En DpS aceptaron incorporar --a propuesta de los cordobesistas que integran Encuentro Fedral-- de incorporar al debate la baja de las retenciones agropecuarias, que impulsan los mandatarios dialoguistas de la región centro y de otras provincias. Algo que a esos gobernadores les sería difícil eludir vaciando la convocatoria de Diputados, a pesar de las pocas chances de que prospere.

A la puja para que no se frustre la sesión, también se sumaron los médicos y trabajadores del Garrahan, donde se profundiza el conflicto con el Gobierno ante la falta de respuestas a sus reclamos. Elaboraron y difundieron un detallado informe de la cantidad de pacientes que atendieron por provincia y que hicieron llegar a los despachos de todos los diputados, para mostrar que su trabajo en el hospital pediátrico de alta complejidad no solo abarca el AMBA.

Rechazos a los DNU

La segunda sesión prevista y solicitada por UxP y EF también aporta un temario social. La propuesta incluye el rechazo del DNU 340/25 que establece un nuevo régimen de “excepción” para la Marina Mercante y que declaró la esencialidad de la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial, y que se extendía a casi todas las actividades económicas y de servicios limitando el derecho a huelga, al que la justicia logró frenar con un amparo.

También están el DNU 344 con fecha del 22 de mayo pasado, que dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de la ESMA en unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, en la órbita del Ministerio de Justicia. El DNU 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Además, el proyecto que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos de las multas por el delito de evasión tributaria.

De todas maneras, el Gobierno no abandona la presión sobre los gobernadores más cercanos para vaciar las sesiones en la Cámara baja. Aunque los mandatarios que se sumen a los anhelos de la Casa Rosada se expondrían ante sus propios ciudadanos en medio de un proceso electoral que juzgará mucha de sus actitudes.