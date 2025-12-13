Omitir para ir al contenido principal
Leonel Chiarella, el presidente más joven del partido que sintetizó la interna
La UCR y el intento de renovación
La nueva conducción radical dejó abierta la puerta de apoyo fluctuante a los libertarios. Los gobernadores con peluca quedaron con poca representación.
14 de diciembre de 2025 - 1:30
El intendente de Venado Tuerto tomó la conducción del partido.
(guadalupe lombardo)
