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Economía

Kevin Wersh a la Reserva Federal

Titular de la FED alineado con Trump

Kevin Warsh
Kevin Warsh, el sucesor de Jerome Powell AFP. AFP

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