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Sociedad

Veredicto de un jurado popular

Crimen de “Lechuga” Pérez Algaba: declaran culpables a los tres acusados

Es el empresario cuyos restos aparecieron descuartizados y en valijas hace tres años. El principal acusado era su socio. Falta decidir la pena, que previsiblemente será cadena perpetua.

Fernando Pérez Algaba fue a cobrar una deuda y lo mató su socio. noticias argentinas

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El País

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