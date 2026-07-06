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Leandro Andrés Bertazzo murió tras caer desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna.

Cuál es la principal hipótesis de la caída del instructor desde un avión en Córdoba

Leandro Andrés Bertazzo Imagen Web

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