El Banco Central enfrenta hoy el vencimiento de 586.616 millones de pesos en Lebac. Se trata de una cifra que representa el 46 por ciento del stock de letras y el 58 por ciento de la base monetaria. En las últimas licitaciones de letras, que la entidad realiza en forma mensual, quedaron en circulación cerca de 80.000 millones de pesos, los cuales generaron presiones cambiarias. El mes pasado el Central jugó con fuego y bajó la tasa de interés en 25 puntos básicos, al ubicarla en 26,50 por ciento. Para esta licitación no se esperan cambios de tasa.

Un antecedente sobre cómo se comportará el Central esta tarde fue la licitación de pases de la semana pasada, cuando la autoridad monetaria mantuvo la tasa de interés de estos instrumentos en 27,25 por ciento. Ayer el presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, planteó que no sólo no habrá mayor flexibilidad sobre la política monetaria sino que la entidad evalúa subir la tasa de interés. Lo haría a partir de mayo si la inflación no baja en línea con lo que el Central considera adecuado para cumplir con la meta de inflación. Las declaraciones del funcionario, sin embargo, no tuvieron impacto en el mercado.

Los consultores consideran que es una estrategia discursiva pero que no tiene capacidad política para subir las tasas. La expectativa de inflación y los precios vienen subiendo desde enero de este año pero el Central, obligado por el resto del equipo económico, no sólo no subió la tasa sino que la bajó.