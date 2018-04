La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) culminó la primera de las tres jornadas de "verdurazos" frente al Congreso en reclamo de la sanción de una ley que facilite el acceso a la tierra para los pequeños productores. La actividad se extenderá hasta el jueves con la entrega de 30 mil kilos de frutas y verduras. Mañana, además, habrá una audiencia en el Anexo de la Cámara de Diputados para relanzar la iniciativa del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar. La UTT subrayó que la iniciativa "responde a la necesidad de cientos de miles de pequeños productores que en tierra ajena y con el 13 por ciento de la superficie cultivable argentina, producimos más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país".

El acampe se inició esta mañana en coincidencia con Día Internacional de la Lucha Campesina, durante el cual organizaciones rurales de todo el país realizaron actividades para repudiar las políticas de los gobiernos nacional y provinciales, que benefician a las grandes empresas de la agroindustria, mientras vacían las áreas del Estado dedicadas a la agricultura familiar y se incrementa la conflictividad por la propiedad de la tierra.

“Sostenemos que el Estado debe tomar cartas en el asunto. No pedimos que nos regalen nada, proponemos créditos blandos, un procrear rural, para que de la misma manera que el vecino del barrio accede a su vivienda propia, el agricultor acceda a la tierra que es el origen de su trabajo”, reclamó la UTT.

El dirigente de la UTT Agustín Suárez indicó que "varios diputados ya están interesados" en la iniciativa que propone la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, cuyo objetivo será facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos. "Decidimos radicalizar la acción del verdurazo con un acampe en Plaza Congreso, para poner en agenda la necesidad de políticas concretas para el sector", había destacado el dirigente en la previa a PáginaI12.

Solo en la UTT, que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se nuclean 14 mil familias de 16 provincias, que comprenden a horticultores, tamberos, chancheros, granjeros y floricultores. "Son familias que viven de la tierra, en la tierra y para la tierra; pero que no les pertenece y son presos de alquileres caros y especulativos que se llevan una enorme parte del fruto de su trabajo", denunció la organización campesina y agregó: "No tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler, es no poder arraigarse, no poder proyectar, vivir en casas precarias".

La realidad de la agricultura familiar atraviesa una situación crítica desde la llegada de la alianza gobernante, que desnudó su política agropecuaria con el nombramiento del ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como ministro de Agroindustria. Según Suárez, el aumento del precio de los insumos y el de la luz, la liberación del precio del gasoil y el incremento de los alquileres de chacras son algunas de las políticas que presionan a los trabajadores rurales, mientras se desguazan organismos públicos como el INTI y el INTA, y se desfinancian los programas destinados a la agricultura familiar.

La protesta, en coincidencia con la conmemoración de la matanza de 19 integrantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil en 1997, se replicó en Mar del Plata y en Santa Fe. En la ciudad balnearia, los productores se manifestaron frente a la municipalidad, mientras que en Santa Fe el epicentro fue el ministerio de la Producción provincial. Frente al Congreso, el verdurazo continuará desde mañana a las 11.