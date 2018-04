Los dos principales sindicatos de trabajadores de la TV Pública salieron a responder en duros términos a las declaraciones que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC), Hernán Lombardi, realizó en la edición de ayer de PáginaI12. El Consejo Nacional del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) emitió un comunicado en el que trata directamente de “mentiroso” al ministro cuando afirma que la organización “acompaña en el duro esfuerzo de no tener aumentos de salarios este año”, además de señalar que durante su gestión lo único que “se asemeja a cero es la programación”. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) subrayó que la afirmación de que ellos “desprestigian” y “no defienden” a los medios públicos no persigue otra cosa que “incurrir en la mentira como único método para tratar de tapar el sol con un dedo y ocultar la realidad: el vaciamiento de los medios públicos que promueve desde el año pasado cuando cesanteó cientos de trabajadores de las señales digitales, continuó con decenas de despidos en Radio Nacional y luego con el ataque a los derechos laborales en la TV Pública”.

En medio del conflicto que desde hace meses signa a los medios públicos, no exento de despidos, retiros voluntarios y una visible disminución en la producción propia, el titular del SFMyC sumó un nuevo foco de conflicto. El ajuste implementado en el sistema, al que Lombardi definió como un “plan de austeridad”, fue rechazado tajantemente por los trabajadores de los medios públicos, aún cuando Lombardi afirmó que el Satsaid “acompañaba” el recorte presupuestario que el gobierno nacional encaró en el área para 2018.

“Cuando el ministro afirma que el Satsaid ‘acompaña en el duro esfuerzo de no tener aumentos de salarios este año’ miente. El Satsaid ha firmado un aumento salarial de toda la actividad retroactivo a octubre de 2017 y de ninguna manera ha resignado ni resignará el pago de ese aumento por parte de las empresas audiovisuales del Estado Nacional que dependen del Sistema de Medios y Contenidos Públicos. Nuestra posición está ratificada en las audiencias llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo. Hasta la semana pasada estábamos profundizando en una mesa de diálogo el análisis económico y los caminos para llegar a ese objetivo”, afirma el comunicado titulado “La estrategia de la mentira”, firmado por Consejo Directivo Nacional del Satsaid.

Lejos de limitarse a simplemente criticar los dichos de Lombardi, los trabajadores de los medios públicos desmintieron, además, que se haya incrementado la producción propia en el SFMyC. “Lo que sí se asemeja al cero –afirma el Satsaid– es la programación. Las autoridades se habían comprometido a hacer una producción propia con todo el personal de los medios públicos. Debemos aclarar que en Encuentro, Paka Paka y DeporTV se están emitiendo programas que se hicieron el año pasado y otros de antigua producción. En la TV Pública la nueva programación es escasa y no tenemos información sobre el origen de producción de la futura programación. Cuando el ministro alude al programa de tango que se realiza el en CCK lo trabajadores de televisión de los medios públicos no hemos tenido que ver en nada con su producción”. Incluso, señalan que la “sinergia” proclamada “no existe” en el sistema. “A no ser –ironiza el texto– que se llame sinergia a la emisión de viejos enlatados de Encuentro, Paka Paka o DeporTV en la TV Pública”.

Tanto los trabajadores nucleados en Sipreba como en el Satsaid cuestionaron la supuesta “austeridad” implementada en los medios públicos. “La austeridad de Hernán Lombardi –denuncian en Sipreba– es sólo para la pantalla, los televidentes y los trabajadores, y contrasta con el despilfarro de su gestión en contratos de cientos de miles de pesos para periodistas amigos, parientes de funcionarios, empresas privadas –productoras, consultoras– mediante las cuales terceriza funciones que podrían realizarse en el canal con recursos propios”. El texto firmado por la comisión directiva de Sipreba, incluso, va más allá. “Lo que Lombardi pretende ocultar –dice– son sus negocios con productoras o empresas privadas como el contrato para el mundial con Torneos y Competencias que condicionó toda la cobertura, impone qué periodistas pueden preguntar y quiénes no, cómo se debe transmitir, tomando decisiones artísticas, editoriales y profesionales que deberían tomarse en el canal público”.

El Satsaid también refutó la idea expresada por Lombardi de que no se esté implementado un plan de ajuste. “Cuando el ministro habla de austeridad y no de ajuste –afirman– debemos contradecirlo. Entendemos que austeridad es cuidar el gasto en forma racional. La Televisión Digital Argentina (TDA) se ha reducido a su mínima expresión y se ha tercerizado su escasa producción. En Encuentro, Paka Paka y DeporTV se ha reducido la planta a más de la mitad. Dichos medios están en estado de parálisis y carecen de operatividad. Todo ello constituye claramente un ajuste”.

Por último, la comisión directiva de Sipreba, a quien el titular del SFMyC acusó directamente de “poner en riesgo” el funcionamiento de la TV Pública, expresó que el señalamiento de Lombardi hacia los trabajadores de prensa de los medios públicos no es casual. “Los trabajadores –aclaran– nunca tuvimos ‘posiciones rígidas’ como el ministro llama a la defensa de nuestros derechos laborales. Pero una negociación no puede darse bajo la extorsión ni la quita ilegal de derechos como actualmente sucede con los artículos 71 y 36 de nuestro convenio que de un día para el otro y de manera intempestiva y unilateral la empresa definió dejar de liquidar como represalia por el conflicto gremial”. “Lo que el ministro llama privilegios –cierra el comunicado– son los derechos que se cumplen en todos los canales de TV, públicos y privados. Pero el ministro pretende imponer a través de la extorsión y la violencia, la reforma laboral que el Congreso no votó”.