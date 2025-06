Un total de 570 propuestas legislativas y de política pública de familiares y colectivos de personas desaparecidas fueron incorporadas a una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, informó la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.



En México, hay más de 127.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.



Entre las propuestas están: protocolos con planes de seguridad y protección para familias buscadoras, registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición por cualquier autoridad, carpetas de investigación iniciadas sin demora y sanciones a autoridades que omitan registros o investigaciones.



Además de la creación de la plataforma única de identidad, segura y rastreable, convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) -cuya identificación sirve en todos el país- para compartir datos con fiscalías, trato digno y registro actualizado de restos bajo resguardo institucional y pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de inhumaciones, entre muchas otras.



Este lunes, en conferencia de prensa, fue presentado el informe de avances de las mesas de diálogo sobre Agenda de Atención y de Implementación de Acciones del Gobierno de México por la Desaparición de Personas, así como sobre los mecanismos de búsqueda e identificación. En el acto se informó que en los diálogos participaron más de 450 colectivos y redes, representando a 1.042 personas.



En su intervención, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que la iniciativa de reforma "es resultado de un trabajo conjunto, transparente y sensible con quienes encabezan la búsqueda de sus seres queridos".



Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió atender "como prioridad del Gobierno de México" la búsqueda, localización e identificación de personas y añadió que el Estado mexicano tiene claras sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, reparar y garantizar "la no repetición de hechos tan lamentables".



Rodríguez dijo que la iniciativa está fortalecida "con la perspectiva y postura de las víctimas, relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención.



Además, apuntó que este proceso no termina con la propuesta legislativa y ahora continúan las acciones concretas en política pública, reglamentos, presupuestos y mecanismos de participación de los colectivos.



Desde que inició el Gobierno de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, al 15 de abril de 2025, se han registrado más de 8.000 nuevos casos en México, un promedio de 40 desapariciones diarias en el país y siete en la capital, según los datos del Gobierno mexicano.