Tras la confirmación oficial de que el Gobierno no dará marcha atrás con los tarifazos, distintos sectores de la oposición denunciaron que el pago de los intereses, que se incorpora a la propuesta, es “una nueva burla” que terminará incrementando el costo de los servicios. Incluso un dirigente del oficialismo como el radical Ricardo Alfonsín consideró que la salida del Gobierno no era una solución para el problema.

El jefe del bloque de Diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, evaluó que el pago de la factura en cuotas y con intereses que propusieron desde el oficialismo “es una tomada de pelo a la sociedad y una ‘engaña pichanga’”. “El Presidente Macri no será mago pero practica como ilusionista, engañando a la gente y desviando la atención. Ante los brutales tarifazos no hay otra solución que dar marcha atrás con los aumentos”, consideró Rossi. El jefe del bloque opositor impulsó la sesión especial que el oficialismo evitó por apenas un diputado y presentó un proyecto propio para retrotraer las tarifas, al que luego se sumaron iniciativas del peronismo dialoguista y el massismo, Libres del Sur, Movimiento Evita y el FIT.

“Desde el Congreso vamos a seguir insistiendo con nuestros proyectos para congelar y retrotraer tarifas. Las familias argentinas, comercios y pymes ya no pueden pagar los tarifazos”, denunció Rossi al enterarse de la decisión del Ejecutivo. “Desdoblar la factura y dar cuotas con interés es la solución del gobierno. Nosotros proponemos retrotraer y congelar las tarifas durante todo el año porque son impagables. Ya no hay bolsillo que aguante”, completó.

Su compañero de bloque Daniel Filmus consideró que “nuevamente se pretende engañar al pueblo”. “El anuncio que hizo hoy el oficialismo sobre las tarifas no sirve para nada y no soluciona la grave situación que vive el pueblo, al que nuevamente el gobierno parece querer engañar”, dijo Filmus. Adelantó que “el próximo miércoles insistiremos para que la sesión, que no se pudo concretar por una burda maniobra del oficialismo, se pueda realizar. El debate sobre las tarifas debe ser en el Congreso y no en los despachos de quienes buscan favorecer a las empresas de sus amigos”.

En tanto, el diputado del bloque Argentina Federal Diego Bossio le pareció “una provocación” la propuesta, y evaluó que con esa medida los argentinos “pagarán más cara” la energía. “Postergar o dividir los cobros de las facturas, con los brutales aumentos ya previstos, no sólo no es ninguna solución, muy por el contrario, agrava la situación”, dijo Bossio, al tiempo que explicó que “arman una contrapropuesta donde quienes adhieran al pago en cuotas deberán hacerlo con intereses, es decir, pagarán más”. Para el diputado, “muchos argentinos ya están endeudados y lo peor que puede ocurrir es endeudarlos más”.

“Parece un chiste”, consideró el economista Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador. “El Gobierno no solo no aflojó con las tarifas sino que quieren cobrar los aumentos en cuotas y con intereses. Es sencilla nuestra alternativa: que las tarifas no aumenten más que los salarios. El tema preocupa mucho a las familias argentinas”, añadió.

En ese mismo sentido se expidió el diputado del FIT Nicolás del Caño, quien denunció que el Gobierno “se está burlando de todo el pueblo trabajador con este tarifazo brutal”. Del Caño calificó la propuesta oficialista como “un mamarracho”. “Mantienen el tarifazo, que se podrá pagar en cuotas ¡con intereses! O sea, vas a pagar más”, remarcó.

Incluso el ex diputado radical Ricardo Alfonsín consideró que la propuesta “no representa un aporte significativo a la solución de los problemas que ha generado el aumento. Ni para las economías familiares, ni para los pequeños y medianos comerciantes o productores”. Al respecto, advirtió que “para estas últimas el aumento no es estacional, razón por la cual no es aplicable el desdoblamiento” para evitar picos en las facturas por los aumentos de consumo. “Por otra parte, nada se ha resuelto con relación al agua y electricidad. El Gobierno no termina de comprender que es necesario revisar integralmente la políticas tarifarias”, señaló.