La resistencia a los tarifazos del Gobierno en los servicios públicos sigue creciendo. Con velas en sus manos, miles de personas marcharon ayer desde el Congreso hasta el Obelisco convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales. En el documento conjunto leído en al Plaza de la República, se le reclamó al Gobierno “prohibir los aumentos por un año” para la electricidad, el gas y el agua; no aplicar los incrementos decretados a lo largo de este año –retrotrayendo el cuadro tarifario al 31 de diciembre de 2017–; y devolver el dinero a quienes los hayan pagado con descuentos en las futuras facturas, además de anular los cortes de servicios aplicados por falta de pago en cualquiera de estos servicios. El acto que empezó con el Himno culminó con el hit del verano contra el presidente Mauricio Macri, que los tarifazos parecen prolongar en este veranito otoñal.

Las organizaciones comenzaron a concentrase poco después de las 18 frente al Congreso y las columnas de manifestantes, todavía incipientes, obligaron a cortar la avenida Callao. Camioneros y las dos CTA cargaron con el grueso de la movilización que sumaba otras fuerzas políticas y sociales, donde también sobresalía el Frente Milagro Sala de la Tupac Amaru. “Basta de tarifazos”, decía el cartel que encabezó la llamada Marcha de las Velas, y que llevaban las mujeres del gremio de camioneros. “Estamos cansados de tantos aumentos que se han transformado en una situación intolerable e insostenible para el pueblo y el país”, dijo Natalia Carrizo, secretaría de género del gremio que conduce Pablo Moyano.

Otros dirigentes se fueron sumando detrás de ese cartel. “Después del papelón que protagonizaron los diputados del oficialismo, la situación se torna más compleja porque la expectativa que generaron con la posibilidad de rever esta política tarifaria termina siendo una verdadera tomadura de pelo. La idea de prorratear las boletas en cuotas en las que hay que pagar interés, sin modificar ni una coma de imponer a los sectores más humildes tarifas que después no se van a poder pagar”, dijo el diputado del FpV-PJ y secretario de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

El secretario de la CTA autónoma, Pablo Micheli, también criticó la “morigeración” que propone el Gobierno. “No es una propuesta. Quiere que el pueblo se endeude y que después tenga que elegir entre pagar la factura o mandar los pibes a la escuela. Son opciones miserables que este Gobierno le quiere imponer al pueblo y que busca saquearnos cada vez más. La respuesta tiene que ser ésta: la unidad más amplia posible para parar este ajuste. No va a cambiar el Gobierno si no ve al pueblo en la calle”, dijo a PáginaI12.

Pablo Moyano se sumó a la cabecera de la marcha cuando la manifestación dobló en la Avenida Rivadavia rumbo al Obelisco, sin hacer declaraciones y custodiado fuertemente por los camioneros. Allí también marchaban los dirigentes docentes de Suteba, Roberto Baradel, y UTE, Eduardo López; Omar Plaini (canillitas) y dirigentes de La Bancaria; el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, dirigentes de organizaciones sociales como Alejandro “Coco” Garfagnini (Tupac Amaru), Luis D Elía (Miles) y Gustavo vera (La Alameda), entre muchos otros.

Sobre Avenida de Mayo, las columnas se fueron ensanchando con gente que iba llegando desde distintos puntos de Capital y el Conurbano, con militantes de las organizaciones y personas que se definían como “autoconvocadas”.

Los clubes de barrio y la Multisectorial porteña “contra el tarifazo” finalmente marcharon primero acompañados por muchas familias. “Macri me tenés las velas llenas” y “Macri con los jubilados no se jode”, decían algunos de los carteles de las personas que marchaban junto a ellos.

Detrás de la cabecera seguían las nutridas columnas de Camioneros, la CTA de los Trabajadores, ATE, la Tupac, Suteba, y trabajadores de peajes. Organizaciones sociales como los trabajadores de la Economía Popular (Ctep), La Dignidad, Barrios de Pie y el MTD Aníbal Verón. Organizaciones políticas como La Cámpora, el Movimiento Transversal, Descamisados; el Partido Obrero e Izquierda Socialista, Patria Grande, PCR y PSTU.

“Lo de la Casa Rosada de hoy (por ayer) fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del mil por ciento mientras los salarios aumentaron el 67 por ciento”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El diputado nacional del FpV y dirigente del gremio de curtidores Walter Correa se refirió a la repercusión del tarifazo en trabajadores, desocupados y habitantes del conurbano bonaerense: “Los compañeros que todavía pueden tener un salario están terriblemente endeudados, y los que no tienen trabajo no tienen como pagar. Vivo en el tercer cordón del conurbano y ya hay muchas personas que empiezan a colgarse de los servicios porque ya no lo pueden pagar”, dijo a este diario.

Un acoplado de camión hizo de escenario en el Obelisco frente a la multitud. Allí las representantes de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín junto a una compañera leyeron el comunicado de la multisectorial contra el tarifazo. El documento, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano volvió a estallar en la multitud.