El juez Gustavo Morizzio condenó a Matías Héctor Farfán a 2 años de prisión de ejecución condicional y a su hermano, Santiago Emanuel Farfán, a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.

Como es habitual en estas condenas, el juez dispuso que ambos deban cumplir reglas de conducta tales como fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, no ejercer actos de violencia de cualquier tipo, de acercamiento y de contacto por cualquier medio a los denunciantes, y no ejercer actos de violencia de cualquier tipo contra cualquier animal, y asumir la obligación de no tener animales a su cuidado, por el término de dos años.

La sentencia se dictó en un juicio abreviado, y luego de recibir la confesión de los hermanos acusados. Matías Farfán llegó imputado en calidad de autor de los delitos de crueldad animal, robo simple, amenazas con arma (tres hechos) y exhibiciones obscenas, y su hermano, Santiago Farfán, como autor de los delitos de actos de crueldad animal y robo simple.

En la audiencia el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal penal de Orán Daniela Murúa.

La actuación de esta fiscalía inició el pasado mayo, cuando se reportó el hallazgo de un perro incinerado dentro de un cajón, en la vía pública.

Los dos imputados fueron individualizados a través de distintas medidas probatorias, como quienes habían causado la muerte agónica del animal y también se les atribuyó haber amenazado a los vecinos e incluso haber realizado exhibiciones obscenas.

Los Farfán fueron detenidos en ese momento. En la investigación surgieron testimonios que los señalaron como personas conflictivas, y están acusados además de cometer delitos contra la propiedad en perjuicio de sus vecinos.