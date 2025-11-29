Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Contradicciones

Hernán Letcher
Por Hernán Letcher
Fábrica planta Whirlpool Pilar (Archivo -)

El País

Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional

Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027

Por Analía Argento

Un acto fallido en Plaza de Mayo

La marcha por la libertad de los represores fue un fiasco

Por Luciana Bertoia

Perdió el ojo izquierdo en la represión del 12 de marzo, decidió denunciar ahora tras conocer casos similares

Rodrigo Troncoso, otra víctima de la represión de Bullrich

Por Celeste del Bianco
Textil Coteminas, Santiago del Estero

La empresa textil Coteminas despidió al 10 por ciento de su personal

Sigue la sangría de despidos

Por Nicolás Adet Larcher

Economía

Efecto dominó en la industria

La caída en la línea blanca afecta al acero

Desde la llegada de Milei, la cifra supera los 50 mil

El sector público recortó 15 mil empleos

Quita de subsidios: la motosierra avanza sobre los ingresos populares

Tarifas en dólares, sueldos planchados

Por Mara Pedrazzoli
Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Sociedad

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

El hombre que hizo de la promesa una bandera

Expo de caligrafia japonesa

La exposición del maestro calígrafo Ryuho Hamano en la Biblioteca del Congreso

El arte de la caligrafía japonesa en Buenos Aires

Por Julián Varsavsky

Murieron dos mujeres

Choque múltiple en Monserrat

A preparar el paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de noviembre

Deportes

Oscar Piastri

Lando Norris buscará asegurar su primer título mundial

La Fórmula 1 puede tener un nuevo campeón

Por Malva Marani
Flamengo vs Palmeiras

1 a 0, en el estadio Monumental de Lima

Flamengo le ganó a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores: la final, minuto a minuto

Manchester City vs Leeds United

El equipo de Guardiola se impuso con un gol de Foden en tiempo de descuento

Premier League: angustioso regreso del City a la victoria

FC Barcelona vs Deportivo Alaves

Buen triunfo del Atlético Madrid, que ya se ubica tercero

Liga española: Barcelona reaccionó, ganó y sigue arriba