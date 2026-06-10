Mundial 2026: el triunfo de Argentina, las declaraciones y la definición de la lista

<span style="white-space: pre-wrap;">Sin Lionel Messi de entrada y </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">con una formación que incluía mayoría de suplentes,</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">la Selección Argentina superó 3-0 a su par de Islandia</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, en el segundo y último partido amistoso </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">ante unas 88 mil almas en</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> el estadio de la Universidad de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Auburn</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">previo al debut en el Mundial 2026 ante Argelia </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">del próximo martes.</span>