El lobby y los apuros para que empresas foráneas se queden con tierras locales
La “campaña anti Argentina” de Sturzenegger, la Sociedad Rural y fondos extranjeros
Capitales estadounidenses y europeos preguntaron en la Bolsa de Cereales cuándo sale la nueva Ley de Tierras porque tienen ya apuntadas superficies agro-ganaderas. Los propietarios, nucleados en SRA, empujan la iniciativa y tienen precio de venta: 10 mil hectáreas por 30 millones de dólares, un dinero que tardan 50 años en conseguir en su negocio. Las duras críticas de Bullrich al ministro de Desregulación que redacta las normas.