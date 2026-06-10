Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: la actualidad de la selección argentina y los detalles de la ceremonia inaugural
-1min
Multitudinario respaldo a Cristina Kirchner a un año de su condena y proscripción
-1min
Mundial 2026: la actualidad de la selección argentina y los detalles de la ceremonia inaugural
-1min
Multitudinario respaldo a Cristina Kirchner a un año de su condena y proscripción
-1min
Mundial 2026: la actualidad de la selección argentina y los detalles de la ceremonia inaugural
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Se destacó el excelente momento y la proyección internacional de la disciplina
Automovilismo: los campeones argentinos celebraron juntos
El encuentro reunió a los máximos exponentes del deporte motor nacional, fiscalizado por la FIA y la CDA del Automóvil Club Argentino.
10 de junio de 2026 - 23:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
automovilismo nacional
GENTILEZA automovilismo nacional
GENTILEZA
Últimas Noticias
Se destacó el excelente momento y la proyección internacional de la disciplina
Automovilismo: los campeones argentinos celebraron juntos
Dirigirá por primera vez en la máxima categoría
Jorge Sampaoli vuelve al país: será el nuevo DT de Talleres
Conferencia de prensa en el Senado a un año de la detención de CFK
“A un año de esta aberración, le pedimos a la Corte que reflexione”
Por
Melisa Molina
El ídolo que abrió rumbos
Indio Solari: el dios de los rotos le habló al oído
Por
María Cristina Oleaga
Exclusivo para
Tras la crisis presupuestaria
Las universidades nacionales llegaron a un acuerdo con la gestión de Milei
Habrá que esperar a septiembre
Subte: nueva postergación en la licitación de la Línea F
Por
Santiago Brunetto
El hecho había ocurrido en Tucumán en 2024
Sobreseyeron a los exjugadores de Vélez acusados de abusar de una joven
Blanqueá, campeón
Los malabares de los Adorni: “inocencia fiscal” y Régimen Simplificado de Ganancias
El País
Conferencia de prensa en el Senado a un año de la detención de CFK
“A un año de esta aberración, le pedimos a la Corte que reflexione”
Por
Melisa Molina
Hay 440 represores en sus casas
Sin tobilleras ni restricciones: las domiciliarias de los genocidas son más laxas que la de CFK
Por
Luciana Bertoia
Se asomó al balcón de San José 111
CFK saludó a la militancia, a un año de su presidio
No sólo Adorni y Angeletti
Quiénes son los funcionarios libertarios que también se adhirieron al blanqueo de Milei
Economía
Datos del Indec
Más uso de servicios
Lo afirmó el viceministro de Economía, José Luis Daza
El Gobierno niega el atraso cambiario
El sector opera un 40 por ciento por debajo del volumen de 2023
Acindar detiene su producción
Inflación
Más en EE.UU., menos en China
Sociedad
El ataque después del duelo
La operación contra el hijo del Indio Solari que terminó desarmándose sola
Buscaba "panzas" en Pilar para favorecer a familias adineradas
Condenaron a una exjueza por ofrecer dinero en expedientes de adopciones
Nuevos valores para el sector
Trabajadoras de Casas Particulares: oficializaron los aumentos para mayo, junio y julio
El hombre de Gerli fue capturado por las publicaciones en Marketplace
Hallaron insignias esvásticas en la casa de un hombre que vendía uniformes militares en línea
Deportes
Se destacó el excelente momento y la proyección internacional de la disciplina
Automovilismo: los campeones argentinos celebraron juntos
Dirigirá por primera vez en la máxima categoría
Jorge Sampaoli vuelve al país: será el nuevo DT de Talleres
El jugador aguarda una posible citación para jugar el Mundial
Guido Rodríguez se entrena a la espera del llamado de Scaloni
Tendencias y curiosidades del evento deportivo más esperado
Radiografía futbolera de la Copa del Mundo
Por
Malva Marani