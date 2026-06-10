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Dirigirá por primera vez en la máxima categoría

Jorge Sampaoli vuelve al país: será el nuevo DT de Talleres

El exDT de la Selección argentina acordó su llegada al conjunto cordobés tras un largo periplo por el fútbol de América del Sur y Europa.

Jorge Sampaoli arriba a Córdoba para ser entrenador de la T. Redes Sociales

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