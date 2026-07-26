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Economía

Agro, minería y energía crecen; industria, comercio y construcción caen

Una economía partida en dos

El Gobierno exhibe el crecimiento del PBI como prueba del éxito, pero cada vez menos sectores participan de esa recuperación.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
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