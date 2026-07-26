Más de 25.000 firmas participaron en 94.000 entrevistas comerciales desde 2022
Las Rondas de Negocios, bajo la mirada de las pymes bonaerenses que buscan sostenerse y crecer
Mariela Bembi y Ariel Aguilar analizaron los resultados, las limitaciones y las metas del programa para el segundo semestre de 2026. En paralelo, tres empresas relataron a Buenos Aires/12 qué oportunidades obtuvieron frente a la caída del consumo, el aumento de los costos y el cierre de unidades productivas. “Si se nivelan las condiciones nacionales, podemos competir”, aseguraron.