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El País

Este lunes en el Centro Cultural de la Cooperación

Homenaje a Luis Steinberg y Luis García, secuestrados en Campo de Mayo

Amigos, familiares y referentes de derechos humanos recordarán a los militantes del Partido Comunista, que cumplían el servicio militar obligatorio.

Campo de Mayo Espacio de Memoria Bernardino Avila

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