San Lorenzo no tuvo piedad del descendido Chacarita, y lo hundió aún más al vencerlo 1-0 en la noche del Bajo Flores. El conjunto de Claudio Biaggio fue levemente superior a su rival, y terminó ganando con un gol convertido por el joven Gudiño, a los 26 minutos del primer tiempo. Los ingresos de algunos juveniles en el equipo local le permitieron tener más lucidez en el aspecto ofensivo, aunque no lograron terminar con acierto las jugadas. Por el lado del perdedor, no pudo mostrar algo más de soltura con la pérdida de la categoría ya consumada el lunes anterior.

Síntesis del partido

1 SAN LORENZO: Navarro; P. Díaz, Coloccini, Senesi, Rojas; P. Da Motta, Moyano; Gudiño, Botta, Barrios; Reniero. DT: Claudio Biaggio.

0 CHACARITA: P. Fernández; N. Menéndez, Ré, Rosso, Lazarte; Imbert, Vismara, Mellado, Morinigo; M. Rodríguez, Matos. DT: Sebastián Pena.

Estadio: San Lorenzo.

Arbitro: Andrés Merlos.

Gol: 26m Reniero (SL).

Cambios: 63m Berterame por Gudiñó (SL), 68m Romagnoli por Botta (SL), 69m J. Ibáñez por Mellado (C), 86m Alderete por Matos (C), 88m E. Martínez por Ré (C), 90m A. Castro por Reniero (SL).