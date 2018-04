Atlético Tucumán y Unión empataron sin goles, un resultado que le quedó perfecto al partido aunque no fue un buen negocio para ninguno de cara al objetivo de consolidarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los tucumanos acumulan cinco partidos jugando de local en la Superliga sin ganar, racha negativa que llega a seis si se suman los partidos de la Copa Libertadores, y eso se contrapone claramente a sus actuaciones de visitante, condición en la que han hilvanado tres triunfos consecutivos en ambas competencias. Otra mala noticia para el Decano fue la salida del delantero Javier Toledo, con una rotura en el tendón de Aquiles de su pierna derecha que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski, quien reservó varios titulares para el duelo del miércoles contra The Strongest por la Copa Libertadores, no estuvieron precisos con la pelota y a raíz de eso no generaron situaciones claras para convertir en el arco defendido por Nereo Fernández.

Unión, por su parte, tampoco tuvo lucidez a la hora de atacar pero a pesar de eso contó con un par de situaciones para convertir en los minutos finales.