Una fiscal porteña pidió que cuatro ex policías, tres bonaerenses y uno de Seguridad Aeroportuaria, sean sometidos a juicio como acusados de exigirle 100.000 dólares a un detenido para no imputarlo de homicidio y narcotráfico cuando el año pasado estaba preso en una comisaría del partido bonaerense de Ituzaingó por un delito menor, informaron hoy fuentes judiciales. Los sospechosos, entre ellos un comisario luego desafectado del servicio, también están acusados de extorsionar a dos familiares de dicho detenido y de despojarlos de más de 20.000 pesos. El requerimiento de la fiscal porteña Paula Asaro recayó sobre Sergio Daniel Iglesias, quien al momento de los hechos era el jefe de la comisaría 4ta. de Ituzaingó, el sargento Norberto Ezequiel Monjes, el oficial de servicio Cristian Leonardo Aybar y Gustavo Mauad, ex efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). De acuerdo a un informe difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su página web, las extorsiones ocurrieron entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de de 2017, cuando un hombre estaba detenido por “tenencia ilegal de arma de fuego” en la comisaría 4ª de Ituzaingó, con jurisdicción en el barrio San Alberto de ese partido de la zona oeste del conurbano. En esas circunstancias, el detenido fue sacado de la celda para ser “entrevistado” irregularmente por un hombre que le exigió la entrega de 100.000 dólares a cambio de no imputarlo de “homicidio y narcotráfico”. En paralelo, dos primos del detenido fueron abordados en un local de la Galería Jardín –propiedad de aquél y ubicada en la calle Florida del microcentro porteño–, de donde lograron llevarse 20.000 pesos con el mismo argumento.