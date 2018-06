En 2018, el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) cumple veinte años de existencia. Durante todo este año celebrará su aniversario con una agenda de eventos abiertos a la comunidad: un concurso para la publicación de un libro por Ediciones Paidós, ciclos de cine, foros, conferencias, seminarios, mesas redondas, encuentros y charlas con diferentes especialistas en el área de las Ciencias Sociales, serán alguna de las actividades programadas.

Desde su creación, el IDAES ha sido testigo del aumento del interés por el estudio de las Ciencias Sociales. Durante los últimos años, la matrícula ha ido creciendo de manera sostenida y constante: en 2007, 59 estudiantes cursaron carreras de grado en el IDAES, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 766.

¿Por qué estudiar Ciencias Sociales?

Con motivo del vigésimo aniversario del IDAES, Universidad invitó a Ariel Wilkis, Verónica Robert y Valeria Manzano a reflexionar acerca de la importancia de estudiar carreras vinculadas con las Ciencias Sociales.

“Estudiar ciencias sociales es un modo de habitar la sociedad. Lejos de estar encerrada en límites disciplinares fijos, la formación en ciencias sociales es una relación “abierta” de conocimiento. Sus fronteras con la filosofía, la historia, el arte, la literatura, la política, el derecho, la estadística no son caminos cerrados sino espacios de tránsito y experimentación. La formación en ciencias sociales es radicalmente “contemporánea” a la sociedad que forma parte. Estudiar ciencias sociales es un modo de habitar la sociedad abierto, colaborativo y contemporáneo.” Ariel Wilkis. Decano IDAES - CONICET

“La respuesta más inmediata es porque nos permite presenciar una transformación en los estudiantes, un re-naciemiento en un mundo más hostil y más incierto del que habitaban antes de entrar al curso, pero más sincero. Como en Matrix. Enseñar ciencias sociales nos permite ver cada año, cada cuatrimestre, a personas que toman una nueva conciencia sobre la sociedad en la que viven. Pero a diferencia de Matrix, el re-nacer no es iluminación, no hay una verdad detrás de la Matrix, porque no existen solo dos planos como en la película. Sino que despiertan frente una complejidad que se despliega en planos múltiples. En donde no hay respuestas unívocas sino nuevas preguntas ¿Y esto es bueno? Sí, porque las ciencias sociales te dejan desnudo y equipado a la vez, con conceptos, relaciones y teorías, pero sobre todo con capacidad crítica. Capacidad que no es solo de interpretación sino fundamentalmente de transformación”. Verónica Robert. IDAES - CONICET

“Quienes nos dedicamos a la investigación histórica nos encontramos ante la paradoja de que interlocutores que no pertenecen al campo de las ciencias sociales sí reconocen el significado de estudiar el pasado (confiriéndole una legitimidad a la disciplina) y, por otra, nos interrogan sobre personajes o fechas en clave de la “historia escolar” que aún impregna buena parte del modo de procesar el pasado. Cuando ponemos la lupa sobre las disputas políticas, sociales, culturales y genéricas, observando situacionalmente los comportamientos, intereses e imaginarios de diversos actores entramados en relaciones de poder, podemos ayudar a advertir lo poco de “natural”—y, por ende, de necesario e inmutable—que tienen, por ejemplo, la nación, el capitalismo o el patriarcado.” Valeria Manzano. IDAES – CONICET