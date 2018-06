Con globos negros que remontaron vuelo con las caretas del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras cantaban el himno, la Multisectorial contra los Tarifazos visibilizó ayer su reclamo a pocos metros del lugar donde se realizó el acto oficial por el Día de la Bandera, del que finalmente no participó el presidente Mauricio Macri. Desde el gobierno nacional alegaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el jefe de Estado, a partir de las diferentes convocatorias que se habían organizado, entre ellas la de la Multisectorial. "Es absurdo pensar en esos términos, sobre todo para los rosarinos que nos conocen, somos gente de paz y que queremos expresar el disenso pero con tranquilidad", dijo Juan Milito, del Centro Unión Almaceneros. "Creemos que los violentos son los que proponen Reforma Previsional, sacándoles parte de sus ingresos a los jubilados, los que hablan de Pobreza Cero y cada día hay más pobres, los que generan desocupación, los que nos están llevando a una situación de crisis", agregó.

Los integrantes de la Multisectorial contra los Tarifazos, que habían convocado a manifestarse desde las 8, comenzaron a desplegar banderas y pancartas en la esquina de Córdoba y San Martín: "No al veto", "Basta de tarifazos", "La luz aumentó un 541 por ciento", "Chau grieta, con el FMI perdemos todos", "Más producción y trabajo", decían. También repudiaron los argumentos de funcionarios nacionales y dirigentes locales de Cambiemos para justificar la ausencia de Macri.

"No quiso venir y usó de excusa la Multisectorial contra los Tarifazos", indicó Milito. "Acá hay una realidad, las Pymes tenemos que salir a financiarnos al 60 por ciento para arriba en los intereses, ponen las Lebacs al 47 por ciento, dejan que el campo liquide las exportaciones cuando tienen ganas y después dicen que no hay plata para discapacidad y pensiones", reflexionó.

El referente de la Multisectorial también criticó al gobierno provincial por seguir la línea del gobierno nacional en los aumentos de las tarifas de la energía eléctrica. "Creemos que la movilización popular, no sólo de la Multisectorial sino del conjunto del pueblo en la calle, ha llevado a que se vaya Aranguren. En ese marco, pensamos que sería bueno que el gobernador Lifschitz también replantee quién tiene como secretaria de Energía en la provincia (Verónica Geese) que tiene un discurso muy parecido al ex ministro", cuestionó Milito.

En la esquina de Córdoba y San Martín las pancartas mostraban fotos del presidente Macri. En una aparecía como el Capitán Veto, en otro tenía como fondo la bandera de Estados Unidos que decía "Peligro, cipayo suelto". A pocos metros, en la Plaza 25 de Mayo, los integrantes de la Ctep y la JP Evita comenzaban a preparar el Desayuno Patriótico Solidario contra el hambre y el FMI.

"Este gobierno que habló siempre de diálogo, de escuchar a los ciudadanos, evidentemente no quiere hacerlo, al menos a los que no están de acuerdo con el modelo económico que están llevando adelante y que a las Pymes y a los trabajadores no está llevando puestos. Nosotros decimos que estamos mal, pero que vamos peor", dijo Juan José Sisca, titular de Apyme.

El histórico dirigente precisó que las pequeñas y medianas empresas que representan el 80 por ciento del empleo en el país, están colapsando. "Eso genera desocupación y es un círculo vicioso porque genera menor poder de compra a los trabajadores y se caen las ventas de nuestros productos. Lamentablemente estamos es un momento muy difícil y ellos (por el gobierno nacional) no quieren escuchar, no les interesa", planteó Sisca.

Por su parte, el abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos, Juan Alcaraz, criticó la ausencia del presidente Macri. "Las causas que manifestó son totalmente injustificadas, nos sentimos moralmente heridos y agraviados por habernos tildado de violentos, de querer alterar la paz social, y que nuestra intención era interrumpir un acto, lo cual la sociedad sabe que es mentira, quieren seguir estigmatizando a Rosario", señaló el abogado, quien no descartó impulsar algún tipo de acción por las imputaciones. "Si saben quiénes son los grupos violentos se tienen que presentar y denunciarlo, es muy sencillo", consideró.

Finalmente, los manifestantes decidieron marchar hacia la zona del Monumento donde se estaba desarrollando el acto oficial. Allí cantaron el hit del verano contra el presidente Macri y otras consignas. Como se había desplegado un cordón de efectivos de Gendarmería y de la Policía provincial para impedirles el paso, se apostaron en la esquina del Palacio Vasallo donde, en clave irónica, realizaron un juramento.

‑‑¿Integrantes de la Multisectorial, juran defendernos contra los tarifazos?, preguntaron ‑‑Sí, juro, gritaron con fuerza.