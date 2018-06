Ex canciller de Raúl Alfonsín, ex secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Fernando De la Rúa, ex diputado nacional, primero por la UCR y luego por el Frepaso, intelectual y político de larga trayectoria. Dante Caputo falleció a los 74 años luego de enfrentar una dura enfermedad. Crítico de las relaciones exteriores de Mauricio Macri y duro opositor a la gestión de Cristina Kirchner, Caputo había alcanzado la cima de su carrera a los 39 años, cuando con el regreso de la democracia tuvo un rol clave en la firma del tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina que dio fin al conflicto por el Canal de Beagle. Por apoyar la candidatura de Octavio Bordón, en 1995, fue expulsado de por vida de la UCR. Tras conocerse ayer su fallecimiento, académicos y dirigentes políticos de distintos partidos lo recordaron como un hombre de profundas convicciones democráticas. “Nos entristece la muerte de Dante Caputo, un ciudadano imprescindible con quien los argentinos tenemos una deuda de gratitud. Vamos a extrañar su pensamiento y acción al servicio del país moderno y solidario que soñamos. Abrazo con el corazón a su familia”, sostuvo ayer el ex diputado Ricardo Alfonsín.

Formado como licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y doctor en Sociología por la Universidad de La Sorbona, Dante Caputo llegó a su primer cargo político de la mano de Alfonsín, cuando fue designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde allí impulsó los acuerdos comerciales con Brasil y Uruguay que más tarde serían la base para la creación del Mercosur, en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem. Ocupó dos veces una banca en la Cámara de Diputados, la primera por la UCR y la segunda, ya expulsado, por el Frepaso. Entre el 2006 y 2009 se desempeñó como secretario de Asuntos Políticos de la OEA. “Nuestras sentidas condolencias a la familia, amigos y pueblo de Argentina. Gran pérdida para el hemisferio y los principios básicos de la democracia”, señaló Luis Almagro, actual secretario general de la OEA. “Fue uno de los hombres más capaces de los primeros años de la democracia. Cumplió su deber con creces”, escribió el peronista Felipe Solá, sumándose a la extensa lista de radicales que lo recordaron.