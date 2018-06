La existencia de una cuenta offshore a nombre de Gianfranco Macri, hermano del Presidente, y el blanqueo de 63,5 millones de pesos volvió a posar la mirada sobre las denuncias que afronta Mauricio Macri tras la revelación de los Panamá Papers. “Es un nuevo escándalo de corrupción que involucra al Gobierno y al presidente”, dijo Agustín Rossi, jefe de los diputados del FpV-PJ. “Es el reflejo de una forma de hacer negocios de la familia Macri que utiliza sistemáticamente sociedades offshore para ocultar a sus verdaderos dueños, con absoluta flexibilidad para evadir tributos y fuera de la ley”, sostuvo el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció ante la Justicia al Presidente, al tiempo que planteó su sospecha sobre la complicidad judicial para favorecerlo.

“Es otro escándalo de corrupción que involucra al Gobierno y al presidente Macri. Es poco creíble que no esté enterado que su hermano tenía tal volumen de dinero en el exterior, cuando es el principal heredero de toda la fortuna familiar”, sostuvo Agustín Rossi a la salida de un acto partidario en la localidad bonaerense de Almirante Brown.

“Ahora entendemos porqué Macri es el único presidente en el mundo que defiende las cuentas offshore y los paraísos fiscales. Porque lo utilizan, como mínimo, para evadir impuestos en la Argentina o para ocultar algún dinero ilícito”, continuó Rossi en conversación con PáginaI12 y agregó que “es imposible no pensar que el Presidente no esté involucrado en las offshore familiares o como mínimo que no sepa sobre su existencia”.

El diputado Rodolfo Tailhade fue uno de los que encabezó la denuncia en la Justicia contra el mandatario cuando se conoció el escándalo de los Panamá Papers. Ahora, ante la nueva filtración señaló que “es el reflejo de una forma de hacer negocios de la familia Macri: utilizando sistemáticamente sociedades offshore para ocultar a sus verdaderos dueños, con absoluta flexibilidad para evadir tributos y fuera de la ley”, dijo a este diario. “La revista Forbes menciona a Franco Macri y familia entre las 50 fortunas más grandes de la Argentina con 540 millones de dólares. Mientras que el Presidente sostiene en su declaración jurada que posee sólo 6 millones de dólares”, insistió Tailhade para afirmar que la familia presidencial “sigue funcionando como grupo económico y que da órdenes para desviar cualquier investigación que lo vincule a posible actividades delictivas”.

Para Tailhade está conclusión está vinculada al accionar del propio Presidente para esquivar la denuncia penal sobre la sociedad offshore Fleg Trading, descubierta por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

“El Presidente abrió un expediente en la justicia civil patrimonial con una demanda contra Franco Macri para que declare que Fleg Trading era de propiedad solo de su padre. Un tribunal que atiende accidentes, conflictos de contratos y alquileres, y es absolutamente intrascendente para estos casos. Con lo que esquivó la causa judicial en el fuero federal penal del juez (Sebastián) Casanello y el fiscal (Federico) Delgado”, dijo Tailhade.

“El juez civil Andrés Fraga se prestó a esta maniobra, pidió a Franco que presente la documentación y se negó, por lo que incluso llamó a una conciliación frustrada. Entonces no le quedó otra que realizar el exhorto a Panamá”, dijo el diputado y agregó que “allí aparecen, como también reveló la investigación del ICIJ, las presiones de la familia Macri sobre el estudio panameño Mossack Fonseca que inscribió la offshore y el estudio uruguayo Lussich Torrendell & Asociados, que tramitó su creación y la negativa de estos de revelar los nombres de los dueños de la sociedad. Sin embargo, Fraga concluyó que la offshore era de Franco Macri”.

Tailhade también relató que una camarista del fuero civil cuestionó ante sus pares que el juez Fraga se ocupe de una demanda de esas características. “La Cámara se desentendió de pronunciarse pero elevó la denuncia al Consejo de la Magistratura, aun abierta pero con un trámite lento”, dijo el diputado que también es consejero de ese cuerpo. “Lo curioso es que mientras atendía la causa por pedido del Presidente, Fraga pasó a formar parte de las ternas para camarista civil y federal penal que el Ejecutivo elevaría al Senado”, advirtió el legislador.