Desde comienzos de 2016, en forma semanal, publicó la autora e ilustradora Penélope Bagieu (París, 1982) un tebeo en la web del diario francés Le Monde, con tan buenas réplicas que su serie de cómics devino no uno sino dos libros: Les Culottées, tome 1 et tome 2 (en castellano, Valerosas 1 y 2), best-sellers ponderados por lectores y crítica con símil entusiasmo, traducidos a distintos idiomas, editados en diversos países. Las razones, a la orden del día: no solo la línea clara y fresca de sus coloridos dibujos recibió elogios y laureles; también las historias que relataba. En resumidas cuentas, treinta biografías ilustradas, quince en cada tomo, muy bien condensadas, dedicadas a poner de relieve la vida y obra de mujeres de la Antigüedad hasta nuestros días; damiselas que “hicieron saltar por los aires los prejuicios sociales y nos demostraron que el valor y la perseverancia no solo son cosa de hombres”, en palabras de la artista (declarada fan, dicho sea de paso, de la historietista Alison Bechdel). “Quise centrarme en historias no necesariamente conocidas, pero que deberían tener divulgación; ponerlas en el centro de la escena. Porque muchas de estas mujeres, aunque fueran artistas o premios Nobel, aunque tuvieran logros enormes, permanecen prácticamente ignotas para el gran público”, advertía Bagieu tiempito atrás; y ejemplificaba con algunas favoritas de su destacable colección: Wu Zetian, emperatriz china que creó un esbozo del actual derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos públicos; Margaret Hamilton, la actriz “aterradora” especializada en papeles del mal que hizo de su extraña belleza un referente en Hollywood; Agnodice, ginecóloga griega que tuvo que disfrazarse de varón para poder laburar…

Pues, renovados bríos han cobrado los ya exitosísimos libros frente a flamante novedad, que ha despertado justificada algarabía en tierras galas: tras haber recibido luz verde para ser adaptados los tebeos del papel a la pantalla chica, ya puede visionarse el primer adelanto de la petite teleserie animada Les Culottées, que constará de treinta episodios de tres minutos treinta cada uno, con la voz de la reconocida actriz Cécile de France como narradora en off, y que será transmitida por la tevé pública francesa (específicamente, por el canal France 5) en fechas aún no confirmadas. En el clip adelanto, puede zambullirse la audiencia en la historia de Annette “Sirena” Kellerman: nadadora australiana campeona, pionera del “indecente” traje de baño de una pieza (un escándalo en sus días, inicios del siglo 20), estrella de vaudeville, mujer de negocios, protagonista de uno de los primeros desnudos en cine, a la que la propia Esther Williams interpretó en la biopic de los 50 Million Dollar Mermaid. Al corto lo seguirán otros, escritos e ilustrados por Bagieu, acompañada por un equipo de producción y dirección ciento por ciento femenino: sobre las hermanas Wiggin del grupo rockero The Shaggs; sobre la excepcional mujer barbuda Clémentine Delait; sobre Frances Glessner Lee, miniaturista del crimen y eminencia de análisis forense; entre otros.