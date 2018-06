El sindicato de Trabajadores municipales formalizó ayer con la intendenta Mónica Fein la cláusula gatillo acordada en paritarias para los municipales santafesinos. Según explicó el titular del gremio, Antonio Ratner, la cláusula se debe activar porque "en los cinco primeros meses del año la inflación trepó al 12,8 por ciento, y lo que recibimos como adelanto de la pauta salarial del año fue un 10 por ciento a partir de marzo, por lo que hay que realizar un ajuste de un 2,8 por ciento en los salarios de todos los municipales de Santa Fe". Además, Ratner señaló que la cláusula deberá también activarse a fin de año al considerar que la inflación para este año estará "en un 27, 28 por ciento, aunque puede ser más". El dirigente gremial se refirió a la adhesión de los municipales al paro nacional del próximo lunes, que se hará efectivo con guardias mínimas. "Queremos que haga reflexionar al gobierno y cambien este rumbo económico que nos está ahogando a todos", planteó.

El pasado 3 de abril, los trabajadores municipales de Santa Fe acordaron con el gobierno provincial un aumento del 18 por ciento para este año dividido en dos tramos: 10 por ciento en marzo y 8 por ciento en agosto, en ambos casos con cláusula gatillo, una en julio y otra en diciembre. Esta semana, y tras la difusión del índice de precios de mayo que elabora el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), que arrojó un incremento del 2,7 por ciento, se llegó a un acumulado desde diciembre de un 12,8 por ciento, una cifra que activó la revisión acordada con los estatales provinciales en la negociación paritaria.

Antes de la reunión con la intendenta, Ratner precisó que no se pide una reapertura de paritaria porque la cláusula tiene que ser automática. "Esto no se discute porque ya fue acordado. Ahora venimos a la Municipalidad para ver cuál es el mecanismo ya que para nosotros es la primera vez que se aplica. Vamos a ver la mejor forma para que llegue rápidamente al bolsillo de los trabajadores. Será un 2,8 por ciento porque, a diferencia de los provinciales, en marzo recibimos un 10 por ciento a partir de marzo y ellos un 9 por ciento", explicó.

--¿Alcanzará para el resto del año?, le preguntó un colega.

--No, seguro que no. Vamos a estar en un 27, 28 por ciento de inflación, si no es más. Nosotros lo veíamos cuando instalamos esta cláusula de garantía, de que la inflación iba a ser cercana a lo que fue el año pasado. No había ningún indicador que nos haga pensar de que la inflación podía ser menos este año que el anterior.

Para Ratner el paro general del lunes "será contundente". Y dijo que espera que el gobierno "escuche el mensaje".

Por otra parte, Ratner se refirió a la adhesión de los trabajadores municipales a la medida de fuerza del próximo lunes convocada por la CGT y las dos CTA. "Es un clamor de todas las organizaciones sindicales, de todos los trabajadores por las pérdidas de puestos de trabajo, por un gobierno que no menciona la palabra industria, no hay un cuidado ni protección a los asalariados, los tarifazos, los ajustes, el FMI y sus recetas recesivas, la falta de actividad económica, los comercios que cierran en Rosario, si se recorre el centro de la ciudad uno lo puede ver a simple vista", ennumeró el dirigente gremial.

"Todas estas cosas nos ponen mal, por eso queremos que este paro del lunes al cual vamos a adherir como trabajadores municipales haga reflexionar al gobierno y cambien este rumbo económico que nos está ahogando a todos". agregó Ratner, para luego precisar que la modalidad de la medida de fuerza de los municipales será con guardias mínimas: "Tenemos siete hospitales, dos maternidades que se van a cubrir con guardias mínimas, también las reparticiones vinculadas con Defensa Civil, Central de Operaciones de Emergencias, reparticiones que siempre están con una guardia por cualquier situación que se pueda presentar".