El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, disertó este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, en un discurso que tuvo mucho de análisis sobre el rumbo económico del gobierno, pero poco de anuncios. El funcionario destacó algunas medidas llevadas adelante por el gobierno como la baja de la inflación y el cese de la emisión monetaria, que se traducen en la suba del crédito privado y cierta estabilidad macroeconómica. “No va a haber crisis, ese riesgo ya está eliminado”, aseguró el ministro, que también pronosticó una convergencia del dólar paralelo hacia el oficial. Sin embargo, la jornada careció de anuncios: Caputo explicó que la baja de impuestos se dará sosteniendo el superávit fiscal en el tiempo y tampoco hubo precisiones sobre la baja de retenciones, una de las medidas reclamadas por el sector agropecuario. Por el contrario, el titular de la cartera económica dejó un mensaje directo al sector empresarial: “Si todos ustedes se convencen de que a Argentina le va a ir bien, sacan sus dólares del colchón y se animan a invertir, vamos a salir mucho más rápido”.

La disertación tuvo lugar en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y estuvo dirigida a empresarios y referentes del sector privado de la ciudad y la región. Se estima que asistieron unas 800 personas. Además del presidente de la entidad bursátil, Miguel Simioni, entre los presentes se encontraba el intendente Pablo Javkin, que ingresó al lugar acompañado por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares; y su par de Producción, Gustavo Puccini. No asistió el gobernador Maximiliano Pullaro, que un par de semanas atrás, en ese mismo lugar, le había cuestionado al presidente Javier Milei que imprima un mayor grado de federalismo a su gestión.

Caputo comenzó su exposición destacando las medidas tomadas por el gobierno que, aseguró, están teniendo efecto en la economía argentina “y se van a exponenciar” en los próximos meses. “La inflación está bajando, el último número mayorista fue de 2,1%. La economía va a recuperar y creo que todos coincidimos que estamos viendo signos de recuperación en diferentes sectores como la industria y el comercio, y repuntando fuertemente en sectores como la industria automotriz”, evaluó y agregó: “El semáforo que solía ser mayoritariamente rojo, hoy es mayoritariamente verde”.

También remarcó que el crédito privado está subiendo a dos dígitos en términos reales por mes, durante los últimos cuatro meses. En ese marco, explicó que la base monetaria creció un 65% en términos reales desde abril y aclaró que es un dato positivo: “Eso no es emisión. Esos son pesos que ya habían sido emitidos, que el Banco Central los había tenido que esterilizar, justamente, porque la gente y el mercado no lo demandaban. Entonces, cuando ustedes vean crecer la base, no se coman el cuento de que eso es emisión y es algo malo”.

A su vez, Caputo adelantó que “los pesos van a faltar” en el país y que eso va a ser el resultado de un programa “armado de hace mucho tiempo” para ir hacia un esquema de competencia de monedas. “El objetivo es que la economía se remonetice tanto en pesos como en dólares, que la gente empiece a usar los dólares porque eso reactiva la economía, genera mayor recaudación y nos permiten bajar impuestos que es esencialmente a lo que hemos venido: a bajar la inflación y bajar impuestos”, detalló.

El ministro también destacó que la ventaja de tener “una situación macroeconómica sólida” es la posibilidad de evitar una nueva crisis: “No va a haber crisis. Ese riesgo ya está eliminado. Las crisis se producen cuando la situación macroeconómica es débil, que es fue el caso argentino durante los últimos 123 años. Esa situación no se va a dar más. Puede haber cierta volatilidad, pero no va a haber crisis. Y el dólar va a seguir convergiendo al oficial porque ya no hay más emisión en la Argentina”.

Luego, el titular de la cartera económica se refirió a un tema naturalmente incómodo para su gestión: la baja de impuestos. Es que el tema fue uno de las premisas de la campaña libertaria, sin embargo, por el momento no hubo anuncios concretos sobre el tema. Lo reconoció el propio Caputo. “Algunos piensan, ¿la baja de impuestos para cuándo? Nada nos gustaría más que bajar impuestos inmediatamente. El problema de bajar impuestos ahora es que recaudás menos en lo inmediato. Y si recaudamos menos, inevitablemente lo vamos a tener que financiar”, expresó y agregó: “La forma que nosotros vamos a bajar impuestos es primero logrando tener un superávit fiscal sostenido”.

Por último, Caputo se dirigió directamente al círculo rojo rosarino presente en la sala, a quienes calificó de “coprotagonistas” del trabajo que viene haciendo el gobierno. “Ustedes son los que más pueden influir en que esta recuperación sea lo más rápida y fuerte posible. Si todos ustedes se convencen de que a Argentina le va a ir bien, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir y le pierden el miedo al cuco del kirchnerismo, vamos a salir mucho más rápido. Desde nuestro lado pueden tener la certeza que se lo vamos a devolver. Es a lo que vino este gobierno”, finalizó.

La quita de retenciones espera

Luego de su exposición, Caputo respondió algunas preguntas planteadas por los presentes. En ese contexto, la primera consulta estuvo vinculada a la quita de las retenciones, una medida que fue reclamada por el propio Simoni, en su discurso por el 140º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, semanas atrás. El titular de la cartera económica no dio una respuesta concreta. Solo repitió lo dicho anteriormente: “Las retenciones están en el top dos de impuestos terribles que hay que sacar. La realidad es que lo antes que nos convenzamos todos de que este país arranca, es lo antes que vamos a tener superávit. Y en la medida que tengamos superávit, vamos a ir bajando estos impuestos”.

Lo más cercano a un anuncio fue cuando le consultaron sobre la situación de la Hidrovía. Allí el funcionario señaló que el tema es una de las prioridades del gobierno y confirmó que se avanzará hacia un esquema de licitación privada a 30 años, con posibilidad de prorrogar por otros 30 más. “Creo que vamos a tener listos los pliegos de bases y condiciones para fin de año. La intención es que la apertura de los sobres sea para mayo y que podamos adjudicar la nueva concesión en el tercer trimestre”, celebró.

Por último, Caputo evaluó el impacto que está teniendo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado junto a la Ley Bases: “Viene fuertísimo. No solo con un montón de atracción de sectores externos, sino de empresarios locales. Los anuncios exceden los 50 mil millones de dólares. Por supuesto, eso no es plata que entra toda en el primer año, sino que son inversiones plurianuales, pero tenemos en minería, en energía, en siderurgia y en automotrices. Cada vez vienen más y más. Este gobierno ha generado mucho interés en inversión en la economía real”.