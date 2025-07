Hasta el cierre de esta edición, maestras y maestros que rechazan ser representados por alguno de los gremios docentes en la provincia, acordaron reunirse a las 15 frente a la sede del Ejecutivo salteño ubicado en el Barrio Grand Bourg de la capital provincial.

Los docentes que se reconocen como autoconvocados están de paro desde ayer, medida de fuerza que decidieron llevar adelante el viernes último en la última asamblea provincial, ante la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. La medida afectó parcialmente la vuelta a clases de los niveles inicial y primario. Sin embargo, la jornada de protesta programada para las inmediaciones de la sede del gobierno de Salta, podría cambiar de horario si la mesa de negociación salarial finalmente se adelanta para las 11.

Los autoconvocados esperan reorganizar fuerzas en tiempos de motosierra libertaria. "Las bases estamos mas unidas que nunca", aseguró Eva Erazo, docente rural de nivel primerio del departamento La Caldera. En diálogo con Salta/12, explicó que si bien el movimiento se encuentra muy fragmentado, el nuevo contexto económico y político los está llevando a debatir en torno a un listado único de reclamos para salir a luchar en las calles por salario y condiciones dignas de trabajo. Para cumplir con ese objetivo, consideró clave la elección de una sola conducción de los autoconvocados.

"Planteamos unir a todos los sectores que están divididos hace tiempo, para que sea en asambleas departamentales y luego una general provincial donde acordemos nuestro plan de lucha". dijo. La educadora recordó que el movimiento de autoconvocados tiene ya una tradición en la administración pública salteña, porque varias veces lograron sacudir al gobierno para que se siente a escuchar sus reclamos.

"El método es la asamblea", insistió la docente. "No tenemos que dividirnos por grupos", ratificó, "porque otra vez como en los noventa vienen por todo". "No solo el salario, vienen por la reforma jubilatoria y por regímenes especiales como los docentes", aseguró. Sobre los dos días de paro que culminan hoy, aseguró que la docencia salió de sus aulas porque cada vez más educadores no llegan a fin de mes. "Muchos tarjetean", lamentó. "Por eso hay que recomponer el salario de acuerdo a la inflación real".

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, desconoció ayer a la docencia autoconvocada. Recordó que el gobierno salteño actualmente se encuentra negociando con los gremios docentes. "Si bien nosotros estamos abiertos al diálogo, me parece un sinsentido convocar a un paro de 48 horas cuando las paritarias están abiertas", aseveró. "Además, lo que se exige nos parece excesivo", opinó en relación al 50 por ciento de aumento que reclama el colectivo de autoconvocados. La ministra adelantó que se descontarán los días no trabajados. Los autoconvocados no participan en las rondas de negociación paritaria que convoca regularmente el gobierno salteño.

En redes digitales, particularmente de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados de Salta, se publicaron recibos de sueldo para demostrar que los salarios actuales no alcanzan para cubrir una canasta básica total.

Según el INDEC, hasta junio de este año una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos menores de edad necesitó más de un millón 100 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Esos recibos documentan el básico actual que perciben maestras y maestros y muestran el monto del ítem sobre el cual se hará efectiva la oferta del gobierno en caso de que los gremios la acepten. Además, dan cuenta de la larga lista de ítems no remunerativos, todos ellos códigos que los docentes estatales vienen reclamando sean regularizados o, como aseguran, "sean blanqueados". "Tenemos un básico que representa la tercera o cuarta parte del salario total", explicó Erazo. Los ítems no remunerativos desaparecen al momento de tramitar la jubilación.

A última hora de ayer, uno de los gremios docentes, SITEPSa, denunció en sus redes digitles que los docentes estaban siendo coaccionados para no ejercer su derecho a huelga. "El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta comunica a los docentes que (ha) tomado conocimiento que, por orden de la ministra de Educación, se ha remitido a todas las escuelas una planilla en (donde) los directivos deben comunicar a los supervisores quienes son los docentes que adhieren al paro", sostuvo.

El Sindicato consideró que la medida es "ilegítima y coactiva" porque busca individualizar "a los maestros que decidieron adherir" a una medida de fuerza. La decisión de la cartera de Educación "se traduce lisa y llanamente en una violación al derecho de huelga establecido por la Constitución Nacional y Provincial", aseveró el gremio que conduce Victoria Cervera.

"SITEPSa denuncia y rechaza enfáticamente cualquier intento de intimidación hacia los docentes, e insta a las autoridades educativas a cesar con esta práctica y a respetar la libertad de los docentes para tomar decisiones en ejercicio de sus derechos sin miedo a represalias", agregó.

Desde la Asamblea Provincial Docente de Autoconvocada aseguraban que durante la jornada de ayer el promedio de adhesión al paro de 48 horas rondaba el 40 por ciento, con picos del 100 por ciento en el interior salteño, como Cachi, Payogasta, La Viña y Coronel Moldes.