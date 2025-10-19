La tregua en Gaza se encuentra al borde del colapso. Este domingo, aviones israelíes lanzaron dos ataques sobre la ciudad de Rafah, luego de que un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusara a Hamas de una "violación flagrante del alto el fuego" al atacar a sus tropas con disparos de un francotirador y un lanzagranadas.

Con este intercambio de hostilidades, el acuerdo de alto al fuego que rige desde el pasado 10 de octubre -que permitió el regreso de rehenes a Israel y la liberación de palestinos- se ve seriamente amenazado.

La fuerza Radea, una unidad de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Hamas, aseguró haber realizado esta mañana "una operación de seguridad" en Rafah contra un escondite de Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como "Fuerzas Populares".

Todo apunta a que el fuego cruzado se produjo entre esta unidad policial y el Ejército, ya que las brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamas- se desvinculó de lo sucedido y reiteró su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza.

Este no es el primer incidente desde el inicio de la tregua. El movimiento islamista Hamas también ha denunciado "numerosas violaciones" por parte de Israel, acusando a sus fuerzas de haber causado la muerte de 37 palestinos desde que comenzó el alto al fuego.