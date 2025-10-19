Franco Colapinto tuvo un sábado complicado, con un poco de mala suerte en el Sprint que lo dejó más atrás de lo que se suponía y algo más de fortuna en clasificación que le permitió acceder a la Q2 cuando el rendimiento de su Alpine no lo presagiaba.

Finalmente, el puesto 15 para la grilla de partida del domingo parece positivo si se tiene en cuenta las prestaciones de su auto.

“No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto. Me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras”, analizó Colapinto tras un sábado agridulce.

Más allá de ese pequeño logro, su participación en la Q2 fue casi testimonial, porque quedó 15º, a un segundo y medio de los líderes y a cuatro décimas de Gasly, que finalizó 14º.

A bordo de su Red Bull, el neerlandés Max Vertappenb mostró toda su personalidad para ganar la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos y descontarle ocho puntos a Oscar Piastri y Lando Norris, que se tocaron en una accidentada largada que también dejó sin chances a Fernando Alonso y Nico Hulkenberg. Y más tarde, dio otro golpe de autoridad al lograr la pole position superando por dos décimas a Norris y Charles Leclerc (Ferrari).

El rendimiento de Verstappen y los errores de McLaren parecen combinarse para que el campeonato de pilotos esté mucho más abierto de lo que indican los números. Es que el neerlandés está aprovechando cada resquicio para limar la diferencia y empezar a depender de sí mismo.