El último adiós a Brigitte Bardot: despiden sus restos en Saint Tropez y revelan la causa de su muerte

La icónica actriz había sobrellevado un cáncer de mama en los 80. Su último esposo y viudo contó cómo fueron los últimos días de la estrella.

Funeral de la actriz francesa Brigitte Bardot FOTODELDÍA Saint-Tropez (Francia), 07/01/2026. Vista del ataúd de la actriz francesa Brigitte Bardot antes de su funeral en Saint-Tropez, Francia, este miércoles. La leyenda del cine francés y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, falleció a los 91 años, según anunció su fundación el 28 de diciembre de 2025. EFE/ Sebastien Nogier (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

"Han estado repitiendo tonterías"

Víctor Hugo Morales y el show de mentiras sobre el Cártel de los Soles

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Los recursos naturales en la mira

Así es la vida en Groenlandia, la isla que vive con temor y ansiedad por las amenazas de Trump

Por Mara Pedrazzoli
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán

Por Santiago Brunetto
FOTO REDES SOCIALES venezuela ataque estados unidos captura nicolas maduro

El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”

La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

Fernando Espinoza, entrega de juguetes en La Matanza

Reyes Magos para todos en La Matanza

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”

REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales

El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

Se realiza la despedida en Saint Tropez

El último adiós a Brigitte Bardot: despiden sus restos en Saint Tropez y revelan la causa de su muerte

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de enero

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

Algeria's forward #27 Adil Boulbina (3L) who scored his team's first goal celebrates with teammates after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Tremendo final en la Copa Africana

Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

FOTO CAPTURA VIDEO messi

Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista

“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”

FOTO REDES SOCIALES sebastian villa

El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase

River desistió de la contratación de Sebastián Villa