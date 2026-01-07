El último adiós a Brigitte Bardot: despiden sus restos en Saint Tropez y revelan la causa de su muerte

Funeral de la actriz francesa Brigitte Bardot

FOTODELDÍA Saint-Tropez (Francia), 07/01/2026. Vista del ataúd de la actriz francesa Brigitte Bardot antes de su funeral en Saint-Tropez, Francia, este miércoles. La leyenda del cine francés y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, falleció a los 91 años, según anunció su fundación el 28 de diciembre de 2025. EFE/ Sebastien Nogier

(SEBASTIEN NOGIER/EFE)