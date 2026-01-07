Omitir para ir al contenido principal
Se realiza la despedida en Saint Tropez
El último adiós a Brigitte Bardot: despiden sus restos en Saint Tropez y revelan la causa de su muerte
La icónica actriz había sobrellevado un cáncer de mama en los 80. Su último esposo y viudo contó cómo fueron los últimos días de la estrella.
07 de enero de 2026 - 13:14
Funeral de la actriz francesa Brigitte Bardot
FOTODELDÍA Saint-Tropez (Francia), 07/01/2026. Vista del ataúd de la actriz francesa Brigitte Bardot antes de su funeral en Saint-Tropez, Francia, este miércoles. La leyenda del cine francés y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, falleció a los 91 años, según anunció su fundación el 28 de diciembre de 2025. EFE/ Sebastien Nogier
(SEBASTIEN NOGIER/EFE)
Temas en esta nota:
Francia
murió
