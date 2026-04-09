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Uno por uno, así votaron los diputados la reforma de la Ley de Glaciares
Los cambios a la norma, a pedir de boca de las mineras, se aprobaron con 137 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones.
09 de abril de 2026 - 10:33
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Diputados
Por amplia mayoría, se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares
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