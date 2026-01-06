Omitir para ir al contenido principal
Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

El triunfo de Rinderknech ante el italiano Cobolli fue suficiente para que la delegación albiceleste pase de fase por primera vez.

Andreozzi y Carlé, el dobles argentino en la United Cup. (COLIN MURTY AFP)

El ataque de Trump a Venezuela

Organizaciones antirracistas del continente condenan la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Por Jeremías Perez Rabasa

Tras usar ese argumento para secuestrar a Maduro

Fin de la ficción: Estados Unidos admitió que no existe el Cartel de los Soles

Tragedia en Europa

Suiza: el bar de la tragedia de Año nuevo no se inspeccionaba desde 2020

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

El País

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
Discapacidad

Amparo de las organizaciones

El Gobierno busca ganar tiempo para no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad

Por Matías Ferrari

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Sociedad

Investigan el origen del fuego

Tragedia en Olavarría: dos muertos y más de 40 heridos por un incendio en un geriátrico

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Calor Rosario

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

Deportes

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano