El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal

Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y referentes de la Unión Cívica Radical presentaron nuevas acciones de amparo. Advierten que podrían intentar un per saltum hasta la Corte.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
SIDE
SIDE SIDE (Sandra Cartasso)

Últimas Noticias

Venezuela's vice-President Delcy Rodriguez attends a session of the National Assembly to swear in as Venezuela's interim President in Caracas on January 5, 2026. Venezuela's new parliament opened on January 5 with lawmakers chanting "Let's go Nico!" as they forcibly denounced the recent capture of leftist leader Nicolas Maduro in a US military operation on January 3. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Habló Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

“No hay agente externo que gobierne”

Milei, Hayden Davis

Audiencia en la Cámara Federal

Caso $LIBRA: La querella reclama que se inmovilice el patromonio de los imputados

Por Irina Hauser

"No pasar de un colonizador a otro"

La cantante islandesa Bjork, por la independencia de Groenlandia

La Fundación Isla Maciel vuelve a apuntar contra Sandra Pettovello

“El sistema es cruel y arbitrario”

Por Marcial Amiel

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

El País

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

Fernando Espinoza, entrega de juguetes en La Matanza

Reyes Magos para todos en La Matanza

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”

En la OEA

La Argentina respaldó el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cristina Kirchner

“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"

Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación

Economía

En 2025 se vendió menos maquinaria agrícola que en 2023

Ventas flojas también en el campo

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.

Motosierra sobre las jubilaciones

La medida permitió al gobierno lograr el superávit fiscal

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei

Sociedad

Documentaron experiencias en el aula

Un estudio del CONICET comprobó que leer literatura mejora el rendimiento escolar

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

Educación

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases y cómo queda el calendario escolar en cada provincia

Todavía se busca a un prófugo

Mendoza: ya son tres los detenidos por la balacera fatal

Deportes

Peligro de Wolf

Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?

Por Victor Wolf

Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica

La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

PISA (Italy), 06/01/2026.- Como's Maximo Perrone celebrates with his teammate after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Pisa SC and Como 1907, in Pisa, Italy, 06 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro

Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como

FOTO CAPTURA VIDEO messi

Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista

“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”