Una lucha de décadas consiguió el reconocimiento del Estado salteño
El Senado aprobó la ley contra crímenes sexuales a niñas y mujeres indígenas
La normativa busca visibilizar y desnaturalizar la violencia racista que vulnera derechos de mujeres e infancias de pueblos originarios de la provincia, históricamente atacadas por criollos. También prevé un protocolo de actuación con el fin de colaborar en el acceso a la justicia de las víctimas. Por otro lado, la Cámara aprobó la prohibición de la doble afiliación partidaria.