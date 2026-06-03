La CGT repudió la reglamentación de la reforma laboral

Triumbirato CGT

NOTOCIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 25 La CGT entró por estos días en modo “receso” hasta febrero, cuando el Gobierno tiene previsto lograr en el Senado la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa resistida de modo transversal por todo el arco sindical y social. FOTO NA ARCHIVO DANIEL VIDES

noticias argentinas