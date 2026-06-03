Ni Una Menos: comienzan las movilizaciones en todo el país en contra de la violencia de género

<span style="white-space: pre-wrap;">En vísperas del 11º aniversario de Ni Una Menos, y pocos días después del hallazgo del cuerpo de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Agostina Vega</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, la adolescente de 14 años víctima de femicidio de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Claudio Barrelier</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, el padre de la joven, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Gabriel Vega</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, dio una conferencia de prensa en Córdoba para ofrecer detalles sobre la investigación y exigir respeto por los tiempos y procesos judiciales.</span><span style="white-space: pre-wrap;">"</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">No la usemos más a Agostina</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Agostina es una víctima, y de esta forma la vuelven a matar, una y otra vez la vuelven a matar, entonces por favor basta. Los que usaron a Agostina para hacer política no se arremangaron para buscarla”, determinó.</span><span style="white-space: pre-wrap;">En tanto, Gabriel pidió que la atención del caso se centre ahora en la responsabilidad de Barrelier como acusado. "Ese </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">va a pagar</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">yo sé que la va a pagar. Y todas las personas que esto implique en esta situación</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">también la van a pagar</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">.</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> Yo no voy a descansar”</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, aseveró.</span>