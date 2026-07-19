Milei quiere subirse a la Scaloneta

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Después de contradecir a los jugadores por la causa Malvinas y a Messi por sus dichos sobre que “la gente no llega a fin de mes”, desde la Rosada tienden puentes con el equipo finalista.
Por
Analía Argento
19 de julio de 2026 - 01:32
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Javier Milei, Instituto Milken
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MAY 6: The President of Argentina, Javier Milei speaks at the Milken Institute's Global Conference at the Beverly Hilton Hotel on May 6, 2024 in Beverly Hills, California. The 27th annual global conference explores various topics, from the rise of generative AI to electric vehicle trends and features participants Elon Musk, retired soccer star David Beckham and actor Ashton Kutcher. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
APU GOMES. Getty Images via AFP
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