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Deportes

El declive del periodismo ante la final de la Copa del Mundo

Del terraplanismo al “ArgenFIFA”: el despojo imaginario que aterroriza a España

De las tertulias nocturnas a la prensa seria: el auge de una teoría de la conspiración nacida para proteger el orgullo eurocéntrico.

Héctor Barbotta
Por Héctor Barbotta
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 21: Lamine Yamal #19 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
España Lamine Yamal, la carta de triunfo de España. AFP. Getty Images via AFP

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