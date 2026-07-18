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El País

Marco Rubio recurre al pintor austríaco

Jorge Elbaum
Por Jorge Elbaum
Secretary of State Marco Rubio hosts the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, and makes opening remarks
Secretary of State Marco Rubio hosts the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, and makes opening remarks US Secretary of State Marco Rubio makes opening statement during an event titled "Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism" at the US Department of State on July 16, 2026, in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

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