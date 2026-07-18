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Deportes

La última práctica antes de la final

Argentina se entrenó bajo la lluvia; España prefirió guardarse

Decisiones opuestas de los finalistas antes del choque de este domingo en Nueva Jersey.

Por Cristian DellocchioEnviado especial
Sequita, España se va en micro después de suspender su práctica. LAVANDEIRA JR.. EFE

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