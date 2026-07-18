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Un médico condenado por violencia obstétrica
“Vomitate encima, acá los partos son así, tenés que aguantártela”, le gritó a una paciente. Tuvo décadas de impunidad.
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18 de julio de 2026 - 23:27
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El Hospital Durand, donde también agredía a sus compañeras.
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