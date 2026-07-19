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Intentos de blindar el modelo
El gobierno busca recuperar la agenda y blindar el modelo, en línea con los pedidos de los organismos internacionales y de “los mercados”.
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19 de julio de 2026 - 03:05
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