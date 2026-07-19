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El País

El viernes entraron a su casa y le robaron su computadora y una cámara de fotos

Un robo intimidatorio contra la periodista jujeña Mariana Mamani

Fue durante los cortes masivos de luz en la provincia. La colaboradora de Página/12 lo calificó como “un mensaje a la tarea periodística”.

Mariana Mamani
Mariana Mamani Mariana Mamani Redes Sociales

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